Motociclista muore colpito da un fulmine in Salento

Vittima un turista romano di 42 anni: sbalzato dalla moto e folgorato lungo la statale 275

Tragedia nel Basso Salento. Un uomo di 42 anni, residente a Roma e in vacanza in Puglia, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine mentre viaggiava in moto.

Il drammatico episodio è avvenuto lungo la statale 275, nel tratto compreso tra Nociglia e Surano, mentre sulla zona imperversava un violento temporale.

Secondo una prima ricostruzione, il fulmine avrebbe centrato il motociclista, scaraventandolo a terra e provocandone il decesso sul colpo. Inutili i soccorsi: i sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto insieme ai carabinieri, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

La vittima era arrivata in Salento per trascorrere alcuni giorni di vacanza. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e i tanti turisti presenti nella zona in questi giorni di piena stagione estiva.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti di rito, mentre la salma è stata trasferita presso l’obitorio per le procedure necessarie.