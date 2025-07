Motogp: al Mugello trionfa Marc Marquez, Bezzecchi quinto

Marc Marquez vince sprint e gara domenicale, Bagnaia chiude quarto

Weekend perfetto per Marc Marquez, che si mette alle spalle i fischi del Mugello conquistando la quinta vittoria stagionale, dopo aver fatto pole e primo posto nella sprint del sabato, dove sta dominando con 8 successi su 9. Nella sua carriera in motogp, il pilota spagnolo aveva vinto una sola volta nel circuito toscano.

Secondo chiude il fratello Alex, terzo un super Di Giannantonio, che nel finale ha superato Bagnaia, solamente quarto. Pecco ha lottato come un leone nei primi giri, contro i fratelli Marquez, ma poi ha ceduto alla superiorità dei suoi rivali. Bene Bezzecchi, che chiude quinto. Per Bastianini caduta in avvio quando era in 15esima posizione.