MotoGP, Bagnaia trionfa nella Sprint di Motegi

Doppietta Ducati in Giappone: sul podio anche Marc Márquez e Pedro Acosta

Francesco Bagnaia conquista la gara Sprint del Gran Premio del Giappone, firmando una vittoria importante per la Ducati sul circuito di Motegi. Il campione del mondo in carica ha preceduto Marc Márquez, secondo al traguardo, e il giovane talento della KTM Pedro Acosta, che ha completato il podio.

«Sono felicissimo di essere tornato a fare quello che mi piace, cioè partire bene e interpretare una bella gara. Devo ringraziare ancora i ragazzi del team per il loro lavoro», ha dichiarato Bagnaia subito dopo la bandiera a scacchi, sottolineando la soddisfazione per il lavoro svolto.

Entusiasta anche Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse: «Finalmente abbiamo ritrovato il bandolo della matassa, anche se con un po’ di ritardo. Ora pensiamo a festeggiare la vittoria, cosa succederà dopo si vedrà. Ci sono state gare che pensavamo favorevoli e poi non è andata come speravamo».

La vittoria di Bagnaia rilancia la fiducia in casa Ducati in vista della gara di domenica, con l’obiettivo di confermare le ottime sensazioni mostrate nella Sprint e continuare la corsa al titolo mondiale.