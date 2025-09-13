Motogp: Bezzecchi c'è, super pole. Ducati ufficiali soffrono: Marquez 4°, Bagnaia ottavo

Secondo Alex Marquez, terzo Quartararo

Un grande Marco Bezzecchi conquista la pole position della Motogp a Misano. Il centauro riminese, in gran spolvero anche nelle prove libere, conquista la seconda pole stagionale, la prima della carriera a Misano. Secondo è Alex Marquez, davanti a Quartararo. Marc Marquez non va oltre la quarta piazza: lo spagnolo precede un gruppetto di italiani formato da Morbidelli, Marini, Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Acosta è ottavo davanti ad Acosta e Aldeguer. Oggi pomeriggio si corre la Sprint: favoriti i fratelli Marquez, che hanno monopolizzato le gare del sabato in questa stagione, ma Bez ci proverà.