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Motogp, Bezzecchi scatterà dalla seconda fila a Brno: quarto tempo nelle qualifiche

Pole per Ogura davanti a Di Giannantonio e Bagnaia, quinto Marc Marquez

A cura di Redazione Redazione
20 giugno 2026 12:11
Motogp, Bezzecchi scatterà dalla seconda fila a Brno: quarto tempo nelle qualifiche - Marco Bezzecchi (Foto dal Facebook del pilota)
Marco Bezzecchi (Foto dal Facebook del pilota)
Sport
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Buona prestazione per Marco Bezzecchi nelle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca della Motogp. Il pilota dell'Aprilia ha chiuso con il quarto tempo e scatterà quindi dalla seconda fila sulla griglia di partenza della gara in programma sul circuito di Brno.

Davanti a tutti la sorpresa di giornata, il rookie giapponese Ai Ogura che ha conquistato la pole position in 1’51’’139 in sella all’Aprilia del team Trackhouse Racing MotoGP Team.

Alle sue spalle si sono piazzati Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 e Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale.

In seconda fila, accanto a Bezzecchi, partirà anche il campione del mondo in carica Marc Márquez.

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