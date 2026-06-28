Motogp: Bezzecchi, scivolata fatale. Dominio Aprilia: ad Assen vince Ogura

Male la Ducati ufficiale: Bagnaia si ritira, Marc Marquez settimo

Marco Bezzecchi scivola al terzo giro, pagando ancora dazio alle difficoltà di gestire la pressione: l'Aprilia domina comunque il gp di Assen, conquistando il podio. Jorge Martin si accontenta del terzo posto e del primato in classifica, spodestando il Bez. A trionfare è così l'astro nascente della motogp Ogura, che precede il compagno di squadra dell'Aprilia Trackhouse Raul Fernandez. Di Giannantonio, nonostante un long lap penalty dopo un duello con Marc Marquez, arriva quarto, vincendo anche il secondo duello con il nove volte campione del mondo, che si accontenta di un settimo posto (causa penalizzazione per track limits) dietro a Enea Bastianini. Meglio di Marc anche il fratello Alex, quinto dopo un'ottima gara. Per la Ducati ufficiale giornata da dimenticare: Bagnaia si ritira per un guaio meccanico ai freni. Fuori, per k.o. tecnico, anche Acosta su Ktm. In classifica Martin conduce con 193 punti su Bezzecchi che si trova a -7 e a +16 su Di Giannantonio. Ogura, a 168, cerca la rimonta a -25. Marc Marquez, quinto, è a 40 lunghezze dal primo posto. Tra due settimane, al Sachsenring, dovrà conquistare posta piena per mantenere chance di conquistare il decimo titolo.