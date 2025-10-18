MotoGP, Bezzecchi trionfa nella Sprint del GP d’Australia

Quartararo solo settimo dopo la pole, Bagnaia in difficoltà. Assenti Marquez e Martín

Marco Bezzecchi conquista la vittoria nella gara sprint del Gran Premio d’Australia di MotoGP, firmando una prestazione impeccabile sul circuito di Phillip Island. Il pilota riminese del team VR46 si è imposto con autorità, mantenendo un ritmo costante e gestendo al meglio le condizioni di pista.

Partito dalla seconda fila, Bezzecchi ha preso il comando dopo pochi giri, resistendo agli attacchi dei rivali e tagliando il traguardo da protagonista. Fabio Quartararo, che era scattato dalla pole position, non è riuscito a capitalizzare il vantaggio iniziale e ha chiuso soltanto settimo, frenato da un calo di prestazione nella seconda parte della corsa.

Giornata nera invece per Francesco Bagnaia, che non è mai riuscito a trovare il ritmo e ha terminato penultimo, compromettendo ulteriormente la sua posizione in classifica generale.

Assenti di rilievo Marc Márquez e Jorge Martín, entrambi fermi ai box: il primo per motivi fisici, il secondo a causa di una caduta in qualifica che ne ha sconsigliato la partecipazione alla sprint.

Con questa vittoria, Bezzecchi, rilancia le proprie ambizioni nella parte finale della stagione, dimostrando ancora una volta di poter essere uno dei protagonisti della MotoGP.