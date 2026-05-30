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MotoGP, Bezzecchi vola al Mugello: pole e record della pista con Aprilia

Tripletta Aprilia nelle qualifiche del GP d'Italia: Fernandez secondo, Martin terzo. Il romagnolo scatterà davanti a tutti nella Sprint e nella gara di domenica

A cura di Glauco Valentini Redazione
30 maggio 2026 15:23
MotoGP, Bezzecchi vola al Mugello: pole e record della pista con Aprilia -
Rimini
Sport
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Il Riminese Marco Bezzecchi firma una straordinaria pole position nel Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello. Il pilota dell'Aprilia ha conquistato il miglior tempo nelle qualifiche stabilendo anche il nuovo record della pista, confermandosi tra i protagonisti del weekend toscano.

Alle sue spalle si sono piazzati Raul Fernandez e Jorge Martin, completando una storica tripletta Aprilia in prima fila. Bezzecchi partirà dunque dalla posizione più favorevole sia nella Sprint Race sia nel Gran Premio di domenica, con l'obiettivo di trasformare la velocità mostrata in qualifica in un risultato di prestigio davanti al pubblico di casa.

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