MotoGP, Brno: Marquez domina, ma Bezzecchi brilla con un grande secondo posto

Il riminese firma il miglior risultato stagionale con Aprilia, Bagnaia chiude quarto dopo la pole

Marc Marquez continua a dominare la scena della MotoGP e si impone anche nel Gran Premio della Repubblica Ceca, sul circuito di Brno. Il fuoriclasse spagnolo conquista l’ottava vittoria stagionale – la quinta consecutiva, considerando anche le sprint – consolidando la sua leadership in classifica. Ma alle sue spalle si fa largo, con classe e determinazione, Marco Bezzecchi, che conquista un ottimo secondo posto con l’Aprilia e torna protagonista dopo un periodo complicato.

Il pilota riminese, alla sua prima vera gara completa dopo il rientro dall'infortunio, ha dimostrato grande grinta e ritmo, lasciandosi alle spalle Pedro Acosta (KTM), terzo al traguardo, e Francesco Bagnaia, quarto nonostante la partenza dalla pole position con la Ducati ufficiale.

Bezzecchi è stato protagonista di una gara aggressiva e spettacolare, soprattutto nelle prime fasi: “Il primo giro è stato incredibile. Ho superato Quartararo all’esterno e mi sono divertito molto – ha raccontato il numero 72 – ma quando Marquez mi ha superato ho capito subito che aveva qualcosa in più. Ho provato a stargli vicino, ma stava andando fortissimo. Comunque è stata una gara fantastica e sono davvero felice, grazie al team Aprilia ma anche ai tanti tifosi arrivati fin qui”.

Un risultato importante per Bezzecchi e per Aprilia, che consolida così i segnali positivi già visti nei test di Aragon. Per il romagnolo si tratta del miglior piazzamento dell'anno, e di un podio che rilancia ambizioni e morale in vista della seconda parte di stagione.

Alle spalle di Bezzecchi, il campione del mondo in carica Bagnaia ha dovuto accontentarsi del quarto posto, preceduto anche da Acosta, mentre Raul Fernandez e Fabio Quartararo hanno chiuso rispettivamente in quinta e sesta posizione. Giornata da dimenticare invece per Alex Marquez e Enea Bastianini, entrambi out per caduta.

Marquez, con questo successo, tocca quota 70 vittorie in carriera nella classe regina, secondo nella storia solo a Valentino Rossi (89). “Con i test di Aragon abbiamo fatto un grosso passo avanti – ha detto il leader del mondiale – e ora abbiamo un feeling incredibile. Arrivare alla pausa estiva in questo modo è fantastico. Dopo un po’ di riposo, in Austria dovremo ripartire con la stessa intensità”.

La MotoGP ora si ferma per la pausa estiva. Ma per Marco Bezzecchi, questo secondo posto ha il sapore di un nuovo inizio.