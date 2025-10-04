Motogp, in Indonesia trionfa Bezzecchi nella sprint

Il centauro di Viserba beffa Aldeguer nell'ultimo giro

Marco Bezzecchi trionfa nella gara sprint in Indonesia, ricattando una brutta partenza con una gara coraggiosa votata all'attacco. Il centauro viserbese all'ultimo giro beffa un ottimo Aldeguer e conquista la meritata vittoria, ponendosi anche come gran favorito per la gara di domani.

Terzo, sul gradino più basso del podio, un puntuale Raul Fernandez. Da segnalare anche gli ottimi piazzamenti delle Honda, quinta e sesta con Mir e Marini. Capitolo Ducati: le moto più performanti sono state le Gresini, con il secondo posto di Aldeguer e il quarto di Alex Marquez. Marc Marquez salva l'onore delle Ducati Factory, settimo nonostante un long lap penalty. Male Bagnaia, ultimo, ottavo e nono Morbidelli e Di Giannantonio sulle Vr46.