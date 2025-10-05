MotoGP Indonesia: Bezzecchi costretto al ritiro

Il pilota riminese, partito dalla pole, tampona Marc Marquez e finisce nella ghiaia. C

Il Gran Premio d’Indonesia a Mandalika ha regalato emozioni contrastanti. Da un lato la gioia di Fermin Aldeguer, 20 anni, capace di cogliere la sua prima vittoria in MotoGP con la Ducati-Gresini, davanti a Pedro Acosta (Ktm) e ad Alex Marquez. Dall’altro l’incidente al via che ha coinvolto Marco Bezzecchi e Marc Marquez, entrambi costretti al ritiro.

Bezzecchi, partito dalla pole position, ha perso subito posizioni dopo lo scatto al semaforo. Nel tentativo di difendersi ha tamponato Marquez, finendo con lui nella ghiaia. Per il riminese, trasferito in ospedale per controlli, non si segnalano gravi conseguenze. Diversa la situazione per l’otto volte iridato, che ha riportato una microfrattura alla clavicola destra.

Un ritiro amaro per il pilota romagnolo, che dopo la grande qualifica puntava a confermarsi anche in gara. L’appuntamento con il riscatto è rimandato alla prossima tappa, mentre Aldeguer può festeggiare un trionfo che segna ufficialmente l’inizio della sua avventura tra i grandi della MotoGP.