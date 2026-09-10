MotoGP, Marquez a Misano: “Voglio vincere il titolo”

Il pilota Ducati non si nasconde alla vigilia del Gran Premio di San Marino: “Darò il 100%”. E sul ritiro rassicura: “Mi diverto ancora e voglio continuare”

"La chiave per queste ultime gare è cercare di essere il più veloce, così da avere più chance di vincere il titolo. Non è una pista come Aragon dove avevo un certo tipo di obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Dobbiamo capire quale sarà il potenziale delle Aprilia. Qui Marco è stato velocissimo l'anno scorso. Darò il mio 100%". Marc Marquez fa pretattica alla vigilia del Gran Premio di San Marino di MotoGp.

Il pilota della Ducati è tra i favoriti alla vittoria sulla pista di Misano. I problemi alla spalla non sembrano del tutto superati: "Perché ho pubblicato la foto della spalla? Ho imparato che quando ci sono dei punti di domanda, delle speculazioni, la cosa più semplice è essere onesto. Così da mettere a tacere tutto. Ho mostrato la mia reale situazione, il mio dottore ha parlato di quanto l'infortunio dell'Indonesia mi abbia condizionato. Non ho nient'altro da dire, voglio concentrarmi per provare a vincere il titolo".

Determinato anche Jorge Martin con la Aprilia: "Qui in passato ho avuto buone soddisfazioni. Aprilia ha vinto con Marco l'anno scorso, anche Marc ha vinto qui, quindi il livello è alto. Siamo pronti, abbiamo una buona velocità e possiamo battagliare lì davanti". Quanto al mondiale, "sicuramente la lotta è ancora molto lunga, sembra che noi tre siamo un po' più avanti. Non mi sento ancora al 100%, in alcune piste sto bene mentre in altre faccio più fatica. Devo iniziare bene questo weekend, le prossime piste credo che siano a me favorevoli. Non sento di avere la velocità per lottare per la vittoria ogni weekend. Cercherò di continuare a lavorare per cercare di raggiungere la velocità di Marc e Marco, sento di essere ancora un po' indietro rispetto a loro". "La mia decisione è quella di continuare, nessuno mi obbliga. Sono abbastanza competitivo, mi diverto ancora, so che cercherò di continuare a godermi la mia passione se continuerò a essere competitivo". Marc Marquez alla vigilia del Gran Premio di San Marino chiarisce che non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla MotoGp malgrado i numerosi incidenti.

"Il miglior Marc Marquez in carriera? Sarebbe quello di 20 anni ma con questa esperienza, che non è possibile. Ora, con la situazione che ho, mi sforzo di più per cercare di 'sopravvivere'. I piloti giovani arrivano e sono molto rapidi, quindi devo lavorare di più per arrivare a ciò che voglio cioè vincere. Prima era più istinto naturale".