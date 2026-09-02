MotoGP, San Marino dà il via alla settimana del Gran Premio

Martedì 8 settembre sul Titano il pre-event “Cronotitano Hill Climb – The Trailer” con Bezzecchi, Bastianini, Cassani, Sanchini e Paternoster

Mancano meno di dieci giorni al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dall’11 al 13 settembre al Misano World Circuit, e la Riders’ Land è già pronta ad accendere i riflettori sull’appuntamento più atteso della stagione.

Quello del Gran Premio sarà infatti molto più di un weekend di gare e spettacolo in pista: sarà un’intera settimana all’insegna della passione per le due ruote, con appuntamenti e iniziative che coinvolgeranno le località della Riviera protagoniste dell’evento e la Repubblica di San Marino, all’interno del ricco palinsesto di The Riders’ Land Experience, che sarà presentato nei prossimi giorni.

A dare ufficialmente il via alla settimana del Gran Premio sarà proprio San Marino, con il pre-event ufficiale “Cronotitano Hill Climb – The Trailer”, in programma martedì 8 settembre alle 17:30.

L’iniziativa, promossa dalla Segreteria di Stato allo Sport in accordo con la Regione Emilia-Romagna e il Misano World Circuit e con la collaborazione di MotoGP, sarà un’anteprima del grande pre-event ufficiale dei prossimi anni, la Cronotitano Hill Climb appunto, la cronometro in salita a squadre riservata ai team MotoGP, il cui progetto prenderà forma a partire dal 2027. Il lancio dell’evento arriva, non a caso, nell’anno in cui la Repubblica di San Marino è Comunità Europea dello Sport.

L’appuntamento di martedì prossimo, 8 settembre, si dividerà in due momenti che poi si fonderanno tra loro: The Trailer appunto, una sfida a cronometro sulle due ruote capace di mettere insieme piloti, ciclisti professionisti e appassionati, lungo un percorso suggestivo nel cuore del Titano che con l’obiettivo di creare contenuti unici per i partners che promuovono la MotoGP a livello internazionale, tra cui in primis Sky Sport e un meet&greet con i tifosi al termine delle riprese.

Tra i protagonisti non potevano mancare due autentici simboli della Riders’ Land: Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Al loro fianco ci sarà l’ex CT della nazionale di ciclismo e ora commentatore tv Davide Cassani, già commissario tecnico della Nazionale italiana, Mauro Sanchini, commentatore di Sky Sport MotoGP e Letizia Paternoster, ciclista plurimedagliata a livello europeo e mondiale.

Il cuore delle riprese dello spot sarà il Centro Storico di San Marino con un percorso che partirà da Piazza delle Nazioni Unite, passerà per via Piana e dallo Stradone per poi arrampicarsi nelle contrade e terminare in Piazza della Libertà dove è previsto l’arrivo e dove i partecipanti potranno incontrare pubblico e tifosi.

La settimana del Gran Premio comincia dunque dal Titano, con una sfida tutta da vivere che unisce motori, ciclismo e territorio e dà il primo colpo di gas a un appuntamento destinato, ancora una volta, a trasformare la Riders’ Land nel cuore della passione per le due ruote.