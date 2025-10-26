MotoGP Sepang: trionfa Alex Márquez, sfortuna nera per Bagnaia costretto al ritiro

Lo spagnolo della Ducati Gresini domina in Malesia; foratura fatale per Pecco. Paura in Moto3 per il terribile incidente tra Rueda e Dettwiler

Alex Márquez regala un’altra vittoria alla Ducati Gresini imponendosi con autorità nel Gran Premio della Malesia. Lo spagnolo, rimasto concentrato nonostante la tensione per il grave incidente avvenuto nel warm up della Moto3 — in cui sono rimasti coinvolti José Antonio Rueda e Noah Dettwiler, entrambi ricoverati ma non in pericolo di vita — ha gestito alla perfezione la gara, superando già nei primi giri Francesco Bagnaia e mantenendo il comando fino al traguardo.

Per il campione piemontese, partito dalla pole e deciso a ripetere il successo della sprint race, la gara si è trasformata in un incubo: una foratura a tre giri dalla fine lo ha costretto al ritiro, privandolo anche del terzo posto in classifica generale, ora occupato da Marco Bezzecchi.

Sul podio, tutto spagnolo, sono saliti anche Pedro Acosta (KTM) e Joan Mir (Honda). Miglior italiano Franco Morbidelli, quarto davanti a Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio.

In Moto2 vittoria per il britannico Jake Dixon, mentre una caduta del leader del mondiale Manu Gonzalez ha consegnato la leadership a Diogo Moreira.

A Sepang, dove è ancora vivo il ricordo di Marco Simoncelli, la giornata è stata segnata da emozioni contrastanti: la gioia per il successo di Márquez e l’apprensione per i giovani della Moto3.