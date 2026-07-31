MotoGp, svelato il poster ufficiale del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Bezzecchi, Bagnaia e Bastianini sono i volti scelti per raccontare un evento che punta a trasformare la Romagna in un grande palcoscenico del motociclismo

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. A poco più di un mese dal ritorno della MotoGp al Misano World Circuit Marco Simoncelli, in programma dall'11 al 13 settembre, è stato svelato il poster ufficiale del Red Bull Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026, primo tassello della campagna di comunicazione che accompagnerà l'avvicinamento all'evento.

Il manifesto celebra il forte legame tra il Gran Premio e il territorio. In primo piano compaiono Marco Bezzecchi, Francesco Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, tre piloti che a Misano corrono la gara di casa e rappresentano la Riders' Land, terra che negli anni ha formato alcuni dei protagonisti della MotoGP. Accanto a loro trovano spazio anche la Repubblica di San Marino e la Riviera di Rimini, raffigurate come un unico palcoscenico dove sport, paesaggio e accoglienza si fondono.

Il lancio del poster inaugura anche il percorso di avvicinamento a un'edizione che guarda al futuro. Il recente rinnovo dell'accordo con MotoGP Group permetterà infatti agli organizzatori di programmare il Gran Premio con una visione di lungo periodo, investendo sempre di più su innovazione, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Anche quest'anno, infatti, il weekend di gara sarà accompagnato dagli eventi della Riders' Land Experience, che coinvolgeranno l'intera Riviera e la Repubblica di San Marino.

"Dall'11 al 13 settembre, e nei giorni precedenti, grazie agli eventi del cartellone Riders' Land Experience migliaia di tifosi vivranno un'esperienza che non si limiterà alla pista, ma coinvolgerà l'intera Riviera e la Repubblica di San Marino, confermando il Gran Premio come straordinario strumento di promozione turistica e internazionale", spiegano i promotori.

Per il manifesto dell'edizione 2026 è stata confermata la firma di Aldo Drudi e Drudi Performance, che ancora una volta interpreta con il suo stile il legame tra i campioni della MotoGP e il territorio che li ha visti crescere. Si rinnova infine la partnership con Red Bull, title sponsor del Gran Premio. Oltre alla presenza in circuito, il marchio contribuirà ad animare la Riviera con iniziative ed eventi dedicati ai tifosi, trasformando il weekend dall'11 al 13 settembre in una grande festa diffusa.



