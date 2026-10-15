MotoJunior, a Misano il gran finale: cinque gare e i titoli da assegnare

Sabato e domenica al Misano World Circuit l’ultimo round del Mondiale FIM MotoJunior. Venerdì ingresso gratuito, domenica Pit Lane Walk aperta a tutti

Misano World Circuit è pronto ad ospitare il finale di stagione del FIM MotoJunior World Championship. Sabato e domenica il tracciato intitolato a “Marco Simoncelli” ospiterà il round della Motor Valley e Emilia-Romagna, 7° ed ultimo appuntamento della serie che rappresenta l’anticamera del Motomondiale e che vede impegnati i piloti più promettenti del panorama internazionale. Lo scorso anno, a Misano, a trionfare nelle due gare della classe JuniorGp furono lo spagnolo Brian Uriarte e l’argentino Marco Morelli, attualmente 3° e 5° nel Mondiale Moto3.

Sono cinque le gare in programma al Misano World Circuit e tanti i titoli ancora da assegnare, per un fine settimana che si preannuncia ricco di spettacolo.

Nel campionato del mondo FIM Moto3 Junior la lotta per il titolo potrebbe chiudersi già in Gara1 se Carlos Cano (CFMOTO Aspar Junior Team), attuale leader, riuscirà a mantenere un vantaggio di almeno 25 punti sui suoi diretti rivali, Giulio Pugliese (CFMOTO Aspar Junior Team) e Yaroslav Karpushin (CFMOTO Aspar Junior Team). Tra i piloti da attenzionare anche il pesarese Mathias Tamburini (Team Fps Laglisse), recentemente selezionato per la Red Bull Rookies Cup del prossimo anno.

Giochi già fatti nel Campionato Europeo Moto2, dove Milan Pawelec (AGR Team) si è già assicurato il secondo titolo continentale consecutivo. A rendere il weekend interessante, oltre alla lotta per il 2° posto, ci penseranno i piloti italiani, tra cui Alessandro Morosi (EAGLE-1), Francesco Mongiardo (MMR) e Dennis Foggia (Team Ciatti – Boscoscuro).

Nella Momoven Moto4 European Cup lo spagnolo Alvaro Lucas (CFMOTO Aspar Junior Team) si presenta all’ultimo round in una posizione privilegiata, con 22 punti di vantaggio sul cattolichino Lorenzo Pritelli (Team Echovit Pasini Racing), anche lui autore di 4 vittorie in questa stagione e selezionato per la Red Bull Rookies Cup del prossimo anno. Occhi puntati anche su Mateo Marulanda (AC Racing Team) ed Edoardo Savino (Leopard Junior) pronti a confermare il proprio potenziale sul podio, e sugli altri piloti di casa: il sammarinese Gabriel Tesini (Buccimoto), fresco vincitore del trofeo Aprilia RS660, il misanese d’adozione Leonardo Pierluigi Martinazzi (AC Racing Team), il cesenate Leonardo Casadei (Team Echovit Pasini Racing) e Vincenzo di Veroli (AC Racing Team), tesserato per il Nuovo Moto Club Renzo Pasolini.

Infine, nello Stock European Championship, la lotta al titolo si preannuncia molto combattuta, con il francese Lorenzo Fellon (SF Racing) che arriva al weekend con un vantaggio di 18 punti su Yeray Ruiz (Team Honda Laglisse), l’unico pilota ancora matematicamente in corsa. Tra i piloti al via anche il bellariese Filippo Orlandi (Team Echovit Pasini Racing).

Venerdì accesso libero. Domenica pit lane walk aperta a tutti

L’accesso alle prove libero del venerdì sarà gratuito. I biglietti per assistere al programma del sabato e della domenica sono in vendita su Ticketone

I biglietti in vendita, circolari, consentono di accedere al paddock. Domenica, inoltre, sarà possibile partecipare alla Pit Lane Walk, con ingresso dalle 9:50.

Per informazioni sul programma e biglietti