Rimini, una nuova piazza verde collegherà il centro al mare

Approvato il progetto da 600mila euro per riqualificare l’area tra viale Vespucci e via Mantegazza

Una nuova porta urbana che collega, fisicamente e visivamente, la città al mare. Prende forma il progetto di valorizzazione della nuova piazza di accesso al Parco del Mare in Viale Vespucci, un intervento che permetterà di trasformare un’area oggi marginale in uno spazio pubblico verde, accessibile, integrato con il waterfront cittadino.

L'area interessata si estende per circa mille metri quadrati tra viale Vespucci e via Paolo e Francesca all’altezza di via Mantegazza. Si tratta di un terreno che il Comune ha acquisito nel dicembre 2025 da un privato (la società R.E.M.A.), utilizzata come corte di pertinenza di fabbricati di proprietà della stessa società. Oggi presenta una pavimentazione a ghiaia e solo ridotte superfici a prato, uno spazio poco qualificato in un’area centralissima della marina riminese.

L'obiettivo del progetto, approvato oggi dalla Giunta comunale, è quello di liberare l’area e aprire un varco diretto, visuale e fisico, per raggiungere il mare, creando una continuità nei collegamenti ciclopedonali dal centro della città - grazie al nuovo sottopasso ferroviario della stazione centrale che si affaccia su via Mantegazza – fino a viale Vespucci e il Parco del Mare.

Una ricucitura che sarà accompagnata da un ripensamento funzionale e architettonico dell’area, che vuole diventare una sorta di piazza, un punto di sosta e incontro, realizzato in coerenza con le linee stilistiche e il principio di sostenibilità ambientale che hanno guidato la riqualificazione del watefront.

L'intera superficie sarà permeabile con la posa di pavimentazioni drenanti e la presenza di 640mq di aree verdi, proseguendo così nel lavoro di desigillazione del suolo che contraddistingue l’intervento del Parco del mare. L’idea è quella di creare un pocket garden, un giardino sul modello orientale con siepi, essenze e nuove alberature, capaci di garantire ampie zone ombreggiate. Un corridoio verde quindi accompagnerà il nuovo percorso ciclopedonale, creando anche una schermatura laterale, verso sud dagli edifici presenti e lato nord dalla porzione di parcheggio che è restata di proprietà del privato.

Tra gli arredi, l’elemento distintivo è rappresentato dalla panca semicircolare, che oltre che per la seduta si può prestare anche a piccole manifestazioni o momenti di aggregazione. La piazza sarà servita da una nuova illuminazione pubblica notturna, access point WIFI e 2 telecamere a 360°. Tra gli interventi previsti anche la rimozione dell'isola ecologica e il trasferimento degli stalli per motocicli, che saranno ricollocati nelle immediate vicinanze.

L’avvio dell’intervento, per un investimento complessivo di 600mila euro già finanziato in bilancio, è previsto per l’avvio del nuovo anno, con l’obiettivo di consegnare la nuova piazza di accesso di Marina centro prima della prossima stagione estiva.