Rimini, fa irruzione nella casa parrocchiale e minaccia il sacerdote. Denunciato

Il giovane avrebbe anche rifilato uno schiaffo al parroco, e con sé avrebbe avuto bomboletta spray e accendino. Li avesse usati insieme, avrebbe potuto causare una tragedia

A cura di Riccardo Giannini 14 ottobre 2026 15:05

Prete (Repertorio)

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