Rimini, fa irruzione nella casa parrocchiale e minaccia il sacerdote. Denunciato
Il giovane avrebbe anche rifilato uno schiaffo al parroco, e con sé avrebbe avuto bomboletta spray e accendino. Li avesse usati insieme, avrebbe potuto causare una tragedia
Entra nella casa parrocchiale, forzando la porta con un calcio, poi minaccia il parroco. È quanto capitato ieri pomeriggio (13 ottobre) a Bellariva, a Rimini: il sacerdote, dopo l'episodio, ha presentato denuncia e un 23enne italiano è ora indagato per minacce. Ancora ignote le cause del suo gesto: il ragazzo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, ha fatto praticamente irruzione nella casa parrocchiale, che si trova nei pressi della Chiesa, forzando la porta con un calcio. Oltre alle minacce, il 23enne avrebbe anche fatto partire uno schiaffo, colpendo il sacerdote al volto. Questi lo ha invitato a calmarsi e a uscire. All'arrivo della Polizia, il giovane si trovava in un parco vicino alla Chiesa. Non aveva più con sé la bomboletta di spray al peperoncino e l'accendino che invece aveva esibito al cospetto del parroco: se li avesse usati insieme, avrebbe potuto provocare al sacerdote gravissime ustioni oppure un incendio.