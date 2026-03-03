Motori, a rischio le gare in Medio Oriente: Imola e Misano possibili alternative

In caso di stop, tra le ipotesi c’è l’inserimento in calendario dei circuiti romagnoli

Le tensioni in Medio Oriente mettono in dubbio diversi appuntamenti internazionali: il Wec a Lusail (28 marzo), la MotoGp in Qatar (12 aprile), la Formula 1 in Bahrain (10-12 aprile) e in Arabia Saudita (17-19 aprile) potrebbero essere rinviati o cancellati.

In caso di stop, tra le ipotesi c’è l’inserimento in calendario dei circuiti romagnoli. All’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari però l’eventualità viene considerata remota. Il direttore Pietro Benvenuti spiega che il calendario è già fitto e che a metà aprile l’impianto ospiterà il Wec. Inoltre, spostare un Gran Premio di Formula 1 comporta una complessa macchina organizzativa e logistica, difficile da riorganizzare in poche settimane. Al momento, comunque, non è arrivata alcuna richiesta ufficiale.

Situazione analoga al Misano World Circuit Marco Simoncelli: nessun contatto né comunicazioni su eventuali trasferimenti di gare. Sulla carta la disponibilità ci sarebbe, ma per ora resta solo un’ipotesi.