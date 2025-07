Scuderia San Marino, dopo la 24 ore di Le Mans tocca ai kart

Tutti gli appuntamenti del weekend per i piloti sammarinesi

Al termine di un fine settimana che ha visto protagonista Mattia Drudi alla 24 ore di Le Mans, dove il pilota italiano all’esordio nella manifestazione si è aggiudicato Hyperpole, facendo registrare il nuovo record della pista e chiudendo al quarto posto assoluto. Drudi sarà nuovamente in gara questo fine settimana con un’altra maratona di 24 ore, questa volta sul circuito tedesco del Nurburgring nel campionato Adac. Sempre su pista spazio anche al Campionato Italiano Gt, terzo round a Monza con Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini. In Francia, Paolo e Davide Meloni prenderanno parte alla tappa francese del campionato Gt4. È il turno anche dei kart: sul circuito di Franciacorta il quarto round del Rotax Max Challenge Italia che vedrà impegnati Giacomo Marchioro, Nicolas Tagliaferri, Lorenzo Leardini e Alessandro Pedini Amati. Saranno in gara anche i ragazzi della Squadra Corse Sm, impegnati nella 7 ore di Misanino nel campionato Wek Series Sws. Infine il rally, a una settimana dal quarto posto di classe Rally4 al Rally del Regello Mirco Gabrielli torna di scena la Coppa Rally di Zona 4 e 6. La prima fa tappa a Trento con il Rally San Martino di Castrozza con l’equipaggio Davide Simoncini- Umberto Bollini, mentre la seconda sarà di scena al Rally Appenino Reggiano con Cosimo Bombara e Niccolò Tremonte e Massimo Bizzocchi che sarà alle note di Federico Francia.