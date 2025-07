Movida monitorata a Riccione: 8 patenti ritirate nel weekend e controlli serrati

6 attività controllate, 83 veicoli ispezionati, 172 persone identificate

Durante l’ultimo weekend, sono stati effettuati controlli interforze che hanno visto la partecipazione dei Carabinieri di Riccione, della Guardia di Finanza di Rimini e della Polizia Locale di Riccione. I controlli effettuati sono stati sulla riviera romagnola, in particolare sull’intero lungomare di Riccione, realizzando un dispositivo ad hoc al fine di prevenire attività illegali, data l'elevata presenza turistica connessa al periodo estivo e allo stesso tempo verificare il rispetto delle leggi in vigore. I controlli hanno interessato attività ricettivo-ricreative ed è stato svolto anche con l’impiego di una unità cinofila della Polizia Locale; in particolare sono stati controllati passanti, molti dei quali giovani e giovanissimi, in attesa di entrare nei locali della movida. Il servizio poi, nel cuore della notte, si è incentrato in particolare sulla prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”. Le attività controllate sono state complessivamente 6, i veicoli ispezionati 83, le persone identificate 172. Inoltre sono state 15 le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, 8 le patenti ritirate a seguito del controllo etilometrico.