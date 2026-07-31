"Mozziconi di sigaretta buttati sulla spiaggia inquinano": Cattolica aderisce alla campagna nazionale

La delegazione Marevivo Emilia Romagna ha allestito la simbolica “Scena del Crimine”

Dal 24 luglio al 2 agosto, le spiagge italiane si uniranno simbolicamente da Nord a Sud in un’unica azione di sensibilizzazione contro il littering, ovvero l’abbandono di mozziconi di sigaretta e piccoli rifiuti nell’ambiente. Torna così, per la settima edizione consecutiva, “Piccoli Gesti, Grandi Crimini”, la campagna nazionale promossa dalla Fondazione Marevivo in collaborazione con Bat Italia e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nata per diffondere una cultura più attenta al rispetto dell’ecosistema marino.

Il viaggio lungo la penisola toccherà 6 comuni coinvolti nell’edizione 2026 della campagna, tra cui Cattolica dove, oggi 31 luglio e domani, 1° agosto, saranno promosse attività di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso la distribuzione di porta mozziconi tascabili.

Il comune di Cattolica ha aderito all’iniziativa facendone propri obiettivi e finalità. Presso la spiaggia libera “Le Navi”, la delegazione Marevivo Emilia Romagna ha allestito la simbolica “Scena del Crimine”, l’installazione del progetto che trasforma un mozzicone gigante nell’“arma del delitto”, circondato dalle sagome degli animali marini maggiormente minacciati dalla dispersione dei rifiuti nell’ambiente. Un linguaggio visivo immediato e di forte impatto, capace di evidenziare come anche un gesto apparentemente piccolo possa avere conseguenze rilevanti sull’ecosistema marino, promuovendo, allo stesso tempo, una maggiore consapevolezza e responsabilità collettiva. Il 31 luglio e 1° agosto la delegazione ha presenziato con uno stand informativo dedicato alla sensibilizzazione sul tema dei piccoli rifiuti dispersi nell'ambiente, raccontando gli impatti che hanno sugli ecosistemi marini e costieri e distribuendo gratuitamente posacenere portatili per promuovere comportamenti più responsabili e contribuire concretamente alla tutela del mare.

“Cattolica ha un legame profondo con il mare” – ha spiegato l’Assessore al Demanio, Claudia Gabellini – “e crediamo che la sua tutela passi anche attraverso la diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale. Per questo abbiamo accolto con piacere la proposta di Fondazione Marevivo di portare sul nostro territorio la campagna Piccoli Gesti, Grandi Crimini, un'iniziativa che invita cittadini e visitatori a riflettere su come anche i gesti più semplici possano contribuire a proteggere gli ecosistemi marini e il nostro litorale”.

“Ogni mozzicone abbandonato sulla spiaggia rappresenta una fonte di inquinamento evitabile, con conseguenze dirette e devastanti sul nostro mare. È proprio dalla necessità di prevenire questi danni, intervenendo sui comportamenti quotidiani, che nasce la campagna Piccoli Gesti, Grandi Crimini, con cui vogliamo ricordare che la transizione ecologica e la tutela dell’ambiente dipendono anche dalle nostre scelte quotidiane. Portare questa mobilitazione nelle località balneari, ci consente di dialogare con cittadini e turisti proprio nei luoghi in cui questi gesti possono fare la differenza. Solo accrescendo la consapevolezza collettiva possiamo contribuire a ridurre il fenomeno del littering e proteggere un patrimonio naturale che appartiene a tutti” ha dichiarato Raffaella Giugni, Segretario Generale di Marevivo.

L'impegno per la salvaguardia dell'ambiente non si fermerà sulle spiagge: conclusa la fase estiva dedicata al contrasto del littering, il progetto estenderà il proprio raggio d'azione nei mesi autunnali. Infatti, è prevista un'iniziativa speciale focalizzata sulla corretta gestione e sul riciclo dei piccoli Raee (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), rafforzando un percorso orientato ai principi dell’economia circolare.