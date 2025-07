Multe e punti patente: la Cassazione conferma stesse regole per Tutor e Autovelox

Stessa tolleranza del 5% e stesse sanzioni per tutti i dispositivi di rilevamento della velocità

La Corte di Cassazione ha stabilito che i Tutor utilizzati in autostrada per rilevare la velocità media dei veicoli devono essere considerati esattamente come gli autovelox. Questo significa che limiti, tolleranze e sanzioni per eccesso di velocità sono identici, indipendentemente dal tipo di dispositivo impiegato.

La velocità rilevata dai Tutor, basata sul tempo impiegato per percorrere un tratto tra due portali, è soggetta alla stessa riduzione del 5% prevista per gli autovelox, come indicato dall’articolo 345 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Nessun dispositivo può superare questa soglia di tolleranza.

La decisione nasce da un caso in cui un’azienda di trasporto aveva contestato quattro multe ricevute da camionisti, chiedendo l'annullamento della decurtazione dei punti patente. Mentre il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso, la Cassazione ha bocciato l’idea che ai Tutor spettasse una tolleranza maggiore, chiarendo definitivamente che le regole valgono in modo uniforme per tutti i sistemi di rilevamento.