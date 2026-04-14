Multe, Rimini tra i primi in Emilia-Romagna: quasi 10 milioni incassati nel 2025

Il Comune sfiora i 9,9 milioni di euro e si piazza tra le città con più sanzioni: pesa anche il traffico turistico

Con 27,2 milioni di euro è Bologna il comune della Emilia-Romagna che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope*, che hanno messo in luce come, nel 2025, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia emiliano-romagnoli abbiano superato i 100 milioni di euro. L’importo risulta in aumento del 9% rispetto al 2024 e addirittura del 17% se confrontato con quello del 2022, quando la cifra si fermava a 86 milioni di euro.

I comuni che hanno incassato di più

Bologna, come detto, è il comune emiliano-romagnolo che ha dichiarato i maggiori proventi da multe stradali, seguito da quelli di Parma, con 14,7 milioni di euro, e di Modena, con 13,8 milioni di euro.

Continuando a scorrere la classifica dei comuni capoluogo di provincia emiliano-romagnoli si trovano quelli di Ravenna (11,7 milioni di euro), Rimini (9,9 milioni di euro) e Ferrara (6,1 milioni di euro). A Reggio nell’Emilia i proventi registrati nel 2025 per multe stradali sono stati 5,8 milioni di euro, a Piacenza più di 5 milioni e a Cesena 3,4 milioni. Chiude la graduatoria regionale il comune di Forlì che ha incassato più di 3 milioni di euro.

Il rapporto pro capite nelle grandi città

Pur considerando che le violazioni non vengono contestate ai soli residenti, ma a chiunque viaggi sulle strade del comune, e che in alcune aree del nostro Paese turisti e pendolari contribuiscono notevolmente al bilancio complessivo, se si guarda alla “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica cambia.

In vetta alla classifica, con una multa pro capite pari a 75 euro, si trovano i comuni di Modena e di Ravenna. Segue a brevissima distanza il comune di Parma, con un valore pro capite pari a 74 euro. Sul gradino più basso del podio c’è il comune di Bologna (70 euro).

Continuando a scorrere la graduatoria si trovano i comuni di Rimini (66 euro), Piacenza (49 euro), Ferrara (47 euro), Cesena (35 euro) e Reggio nell’Emilia (34 euro). Chiude la graduatoria regionale, ancora una volta, Forlì, con un valore di “multa pro capite” pari a 26 euro.

Gli incassi dei piccoli comuni

Limitando l’analisi ai comuni emiliano-romagnoli più piccoli, con meno di 3.000 residenti, al primo posto si posiziona Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna, che, a fronte di 2.852 abitanti, nel 2025 ha registrato proventi da multe stradali pari ad oltre 319mila euro.

Al secondo posto si trova il comune di Bagnara di Romagna, sempre in provincia di Ravenna, con 2.393 abitanti e quasi 116mila euro di incassi da multe stradali.

Menzione speciale per il comune di Cotignola (RA) che, a fronte di 7.367 abitanti, ha incassato quasi 2,7 milioni di euro derivanti da multe stradali, con un rapporto pro capite pari a 361 euro.

Le assicurazioni auto

Cattive notizie arrivano sul fronte delle assicurazioni auto; se a livello nazionale i premi medi hanno smesso di crescere, in Emilia-Romagna i valori sono ancora in aumento. Secondo l’osservatorio** RC auto di Facile.it, a marzo 2026 per assicurare un veicolo a quattro ruote nella regione occorrevano, in media, 556,35 euro, vale a dire il 2,47% in più rispetto a marzo 2025.