Muore in Kenya in un incidente in moto l’architetto riminese Giovanni Quadrelli

Aveva 63 anni e viveva da tempo a Diani Beach, dove aveva costruito la sua nuova vita

L’architetto riminese Giovanni Quadrelli, 63 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto in Kenya, a Diani Beach, dove viveva da tempo. Come riporta il Resto del Carlino, il tragico schianto, avvenuto nel giorno di Pasqua mentre viaggiava in motocicletta, avrebbe coinvolto anche un’altra persona, rimasta uccisa.

Professionista molto stimato a Rimini e appartenente a una storica famiglia di architetti, Quadrelli aveva firmato progetti importanti in riviera, tra cui l’i-Suite hotel, prima di trasferirsi stabilmente in Africa, dove continuava a lavorare e aveva costruito la propria vita.

Lascia la compagna e due figlie gemelle. La famiglia è al lavoro per il rimpatrio della salma, mentre l’Ordine degli architetti di Rimini ha espresso cordoglio ricordandolo come “un grande professionista e una persona straordinaria”.