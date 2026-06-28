Muore in spiaggia a Viserba, inutili i soccorsi per un 70enne

L’uomo era sotto l’ombrellone quando si è sentito male

Tragedia nel pomeriggio di sabato sulla spiaggia di Viserba. Un uomo di circa 70 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morto dopo essere stato colto da un malore, probabilmente legato al caldo.

L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30 nei pressi del bagno 22. Secondo le prime informazioni il 70enne, quando ha accusato il malore, non si trovava in acqua ma era sulla battigia nei pressi dell'ombrellone.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’arrivo sul posto del personale sanitario della Croce Azzurra di Riccione e dell’elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.