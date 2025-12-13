Murales sul muro del Metromare, verde e arredi urbani: Riccione ripensa il centro storico

La giunta approva le linee guida per la riqualificazione della porta del porto e di Corso Fratelli Cervi, coinvolgendo cittadini, commercianti e artisti

La giunta comunale di Riccione ha approvato le linee guida per gli interventi di riqualificazione della porta di ingresso al porto e del Corso Fratelli Cervi. Per ciò che concerne il primo punto, l'idea è mitigare l'impatto paesaggistico del muro del Trasporto rapido costiero (Metromare). "L'obiettivo - spiega l'amministrazione comunale - è trasformare il muro in un elemento di interesse estetico, superando la netta separazione fisica tra la zona a mare e quella a monte della ferrovia, fortemente accentuata dalla presenza del Trc. Sarà possibile arricchire i murales con personaggi che hanno segnato la storia di Riccione, oltre a strutture in legno, luci e vegetazione".

Il secondo fronte degli interventi è il cuore storico di Riccione Paese. Le linee guida prevedono infatti il rinnovamento di Corso fratelli Cervi e delle sue piazzette attraverso interventi mirati di riqualificazione: nuovi arredi, installazioni di arte urbana, la creazione di pareti e coperture verdi. L'amministrazione promuoverà inoltre interventi diffusi come portoni colorati e balconi fioriti, valorizzando i fronti degli esercizi commerciali. Dato che gli edifici lungo Corso fratelli Cervi sono interamente privati, il Comune coinvolgerà i proprietari con una manifestazione di interesse per individuare le superfici disponibili per le opere di rigenerazione urbana.

"Per garantire l'eccellenza artistica e la coerenza progettuale, l'amministrazione cercherà un direttore artistico. Questa figura chiave avrà il compito di definire i temi artistici sia per il Paese sia per il Metromare, di valutare le superfici e di coordinare gli artisti. Fondamentale sarà anche la partecipazione attiva della comunità: cittadini, residenti e commercianti saranno coinvolti nella scelta delle opere da realizzare e negli interventi di riqualificazione del Corso", chiosa l'amministrazione comunale.