Museo Mulino Sapignoli, una giornata per i 17 anni nel segno della pace

Domenica 4 ottobre “Semi di pace” celebra l’anniversario del museo di Poggio Torriana: memoria, musica, poesia, laboratori e tradizioni rurali

Domenica 4 ottobre 2026 il Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana celebra il diciassettesimo compleanno con una giornata speciale dal titolo “Semi di pace”, un appuntamento dedicato alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione delle tradizioni legate al mondo rurale.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Poggio Torriana in collaborazione con le realtà associative e culturali del territorio, sarà l'occasione per tornare a vivere gli spazi del Museo e riscoprire il valore del mulino e delle attività che per generazioni hanno accompagnato la vita delle comunità locali.

Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti del Sindaco Ronny Raggini e del Direttore del Museo Mario Turci, “Coltiviamo insieme Bellezza, Natura e Comunità” è il filo conduttore scelto per questa giornata, tema pensato in occasione della ricorrenza del patrono d'Italia San Francesco d'Assisi.

A seguire è prevista l’inaugurazione del “Gelso della Pace”, accompagnata da un’installazione di Yarn Bombing realizzata presso l’uncinetto di Intrecci APS, un intervento artistico che porta colore e creatività negli spazi del museo.

La musica sarà protagonista con Jazz TeTris, che proporrà un percorso musicale da Battisti e Mogol a John Lennon, fino alle colonne sonore di Federico Fellini e del film La vita è bella.

Il programma proseguirà con la lettura di poesie, con la partecipazione di Annalisa Teodorani, e con un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 4 anni, curato dal Centro per le Famiglie Valmarecchia.

Non mancherà un momento conviviale con una merenda per tutti, preparata con cura dalla Pro Loco Poggio Berni APS.

Per l'occasione gli Amici del Mulino Sapignoli saranno a disposizione dei visitatori per le visite guidate al museo dell'arte molitoria.