Musetti agli ottavi degli Us Open, l’Italia di Velasco vola ai quarti del Mondiale

Tennis, volley e F1: giornata ricca di emozioni per lo sport azzurro e internazionale

Si ferma Flavio Cobolli, avanza Lorenzo Musetti. Agli Us Open, il tennista romano si è ritirato all’inizio del terzo set, dopo aver perso i primi due parziali 6-3 6-2, consentendo al carrarino di qualificarsi per gli ottavi di finale. A breve sarà il turno di Jannik Sinner, atteso dalla sfida contro il canadese Denis Shapovalov.

Sorrisi anche dal volley femminile: a Bangkok, l’Italia di Julio Velasco ha centrato la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale battendo la Germania con un netto 3-0 (25-22, 25-18, 25-11). Le azzurre hanno così allungato a 33 la striscia record di vittorie consecutive. Ora affronteranno la Polonia, vittoriosa 3-2 sul Belgio.

Nel weekend di motori, la Formula 1 ha riacceso i motori dopo la pausa estiva con le qualifiche del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort. Dominio McLaren: pole position per Oscar Piastri davanti al compagno di squadra Lando Norris. Terzo Max Verstappen con la Red Bull. In difficoltà le Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton rispettivamente sesti e settimi.