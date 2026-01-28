Musetti costretto al ritiro contro Djokovic agli Australian Open

Il talento italiano avanti di due set si ferma per un problema muscolare; Sinner attende in semifinale il vincitore della sfida Djokovic-Shelton

Un quarto di finale sfortunato agli Australian Open per Lorenzo Musetti. L’azzurro, avanti di due set su Novak Djokovic (6-4, 6-3, 1-3), è stato costretto al ritiro a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Per il serbo, dunque, la semifinale è assicurata, mentre per Musetti sarebbe stata la prima semifinale a Melbourne.

«Stavo giocando il miglior tennis della mia vita, uscire così è doloroso», ha dichiarato Musetti, visibilmente amareggiato per l’imprevisto.

Intanto, l’altra semifinale vedrà sfidarsi Jannik Sinner e l’americano Shelton. Il vincitore di questo match affronterà Djokovic per un posto in finale.