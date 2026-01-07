Musetti inizia bene il 2026: quarti di finale a Hong Kong

L’azzurro supera Etcheverry in tre set e guarda avanti: “Spero sia una lunga settimana”

Comincia con una vittoria il 2026 di Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro, numero 7 del ranking mondiale, ha superato l’argentino Tomás Martín Etcheverry (n.57) nel secondo turno del torneo Atp 250 di Hong Kong, imponendosi in tre set dopo un match combattuto.

Entrato direttamente in tabellone al secondo turno, Musetti ha alzato progressivamente il livello del suo gioco, riuscendo a prendere il controllo dell’incontro con il passare dei minuti. Un successo importante che gli vale l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra il 21enne di casa Coleman Wong e il canadese Gabriel Diallo.

“Sono sempre contento di iniziare l’anno qui”, ha dichiarato Musetti al termine del match. “Col passare dell’incontro ho giocato con più intensità. Spero davvero che sia una lunga settimana”. Un segnale positivo per l’azzurro, che apre la nuova stagione con fiducia e ambizione.