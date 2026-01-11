Musetti si ferma in finale a Hong Kong, Sabalenka trionfa a Brisbane

Il carrarino ko contro Bublik nell’Atp 250, ma festeggia il best ranking. Nel femminile la bielorussa conquista il Wta 500 australiano

Si interrompe sul più bello il cammino di Lorenzo Musetti all’Atp 250 di Hong Kong. Il tennista azzurro è stato sconfitto in finale dal kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3 in un’ora e 38 minuti di gioco. Una partita combattuta, soprattutto nel primo set, ma condizionata da un problema al braccio destro accusato da Musetti, che ne ha limitato il rendimento nei momenti decisivi.

Con questo successo Bublik centra un traguardo storico per la sua carriera, assicurandosi l’ingresso nella top 10 del ranking mondiale per la prima volta. Nonostante la sconfitta, resta comunque positivo il bilancio del torneo per Musetti, che saluta Hong Kong con il nuovo best ranking da numero 5 del mondo, confermandosi tra i protagonisti del circuito.

Nel circuito femminile, a Brisbane, arriva il trionfo di Aryna Sabalenka. La bielorussa ha conquistato il Wta 500 superando in finale l’ucraina Marta Kostyuk, numero 26 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 18 minuti di partita. Una prestazione solida e autoritaria che conferma l’ottimo stato di forma della numero uno del mondo in avvio di stagione.