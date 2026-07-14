Musica a tutto volume alle 5 del mattino: 19enne tenta di disfarsi della droga e finisce in arresto

Il giovane, fermato in viale Regina Margherita dopo le segnalazioni dei residenti, avrebbe tentato di disfarsi di 72 grammi di hashish

In auto con la musica a tutto volume alle 5 del mattino: alla vista dei Carabinieri tenta di disfarsi della droga e aggredisce i militari.

Protagonista dell'episodio un 19enne italiano, già noto alle Forze dell'Ordine. Poco prima dell'alba di lunedì i Carabinieri sono intervenuti in viale Regina Margherita dopo alcune segnalazioni di cittadini che si lamentavano della musica alta. Alla vista dei militari il 19enne, seduto sul lato passeggero, ha lanciato dal finestrino un involucro che, una volta recuperato, si è scoperto contenere 72 grammi di hashish.

Il giovane, in evidente stato di alterazione, ha tentato di scappare, spintonando e colpendo i Carabinieri. Con non poca fatica è stato fatto entrare nell'auto dei militari dove ha cercato di sbattere violentemente la testa per ferirsi. Grazie anche all'intervento degli operatori del 118, l'irruenza del giovane è stata contenuta. E' stato arrestato e deve rispondere delle ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.