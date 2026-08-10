Musica a Villa Lodi Fé, doppio appuntamento con Safe Escape e Trio Tacabanda

Mercoledì 12 agosto pop, rock e blues con i Safe Escape, venerdì 14 agosto spazio ai grandi cantautori italiani con il Trio Tacabanda

È la musica la protagonista dei prossimi incontri di “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”. La rassegna culturale promossa dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca propone eccezionalmente un doppio appuntamento nel parco della storica villa riccionese in viale delle Magnolie: mercoledì 12 agosto con i Safe Escape e venerdì 14 agosto con il Trio Tacabanda.

Mercoledì 12 agosto (ore 21:15) saranno i Safe Escape a salire sul palco con lo spettacolo “Che musica ragazzi!”. La formazione proporrà un travolgente viaggio tra sonorità pop, pop rock e blues, mettendo al centro un sound caldo, diretto e d’impatto. Nata dall’amicizia di un gruppo di musicisti accomunati dalla stessa passione musicale, la band è composta da Claudio alla voce, Paolo alla batteria, Alessandro alla chitarra solista, Delma alla chitarra d’accompagnamento, Oscar alle tastiere e al violino e Lino al basso, pronti a regalare al pubblico una serata coinvolgente e ricca di energia.

La rassegna proseguirà poi venerdì 14 agosto (ore 21:15) con il Trio Tacabanda, per un appuntamento dal sapore intimo e rievocativo. Il gruppo ricreerà a Villa Lodi Fé l’atmosfera calda della storica osteria di via San Lorenzo, dove si esibiva abitualmente. In questo contesto raccolto e suggestivo, la band proporrà un repertorio acustico dedicato ai grandi cantautori italiani dagli anni Sessanta in poi, ripercorrendo alcune delle pagine più significative della musica d’autore. Un concerto pensato per evocare emozioni e melodie che hanno accompagnato intere generazioni, valorizzando il piacere dell’ascolto condiviso nella magica cornice del parco.

L’ingresso è libero.

I prossimi appuntamenti della rassegna

La rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?” continuerà ad animare le serate della città fino al 2 settembre, proponendo un ricco calendario di appuntamenti settimanali dedicati alla letteratura, alla poesia, alla storia locale e alla grande musica. L’iniziativa si conferma come un vero e proprio salotto culturale all’aperto, capace di rinnovare ogni anno una tradizione considerata tra i momenti più attesi dell’estate riccionese.



