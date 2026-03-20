Musica celtica a Sant'Agata Feltria: al Teatro Mariani arrivano i Morrigan’s Wake

Settimana di San Patrizio con un viaggio sonoro tra la Scozia e l'Irlanda

Il Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria celebra la St. Patrick’s Week con un viaggio musicale tra Scozia e Irlanda. Sabato 21 marzo alle ore 21 il palco ospiterà i Morrigan’s Wake (qui l'evento su Facebook), storico gruppo ravennate che quest’anno festeggia 46 anni di attività ed è considerato uno dei pionieri della musica celtica in Italia.

Nel corso della loro lunga carriera il repertorio della band si è evoluto attraversando diverse tradizioni: dalle sonorità bretoni agli intrecci della musica popolare padana, fino ad approdare con decisione alle tradizioni irlandesi e scozzesi. Il concerto propone un alternarsi di danze tradizionali – jigs, reels e polkas – accanto a ballate e slow airs, con arrangiamenti che rispettano la tradizione celtica del Nord Europa ma che lasciano spazio anche alla creatività del gruppo.

Con sette album all’attivo, i Morrigan’s Wake hanno costruito negli anni un vero e proprio viaggio musicale che dalla pianura padana arriva alle Highlands scozzesi e alle verdi terre d’Irlanda, attraversa l’Atlantico fino all’America e ritorna in Europa. Il nuovo spettacolo prende spunto dall’ultimo lavoro discografico, “Highlanders”, dedicato alle insurrezioni giacobite del 1715 e del 1746.

Il concerto-spettacolo, sulla scia del format già sperimentato con Bloody Monday (dedicato all’insurrezione di Dublino del 1916), unirà musica, videoproiezioni, letture a tema e la presenza di musicisti ospiti – tra cui arpa celtica, cornamusa scozzese e percussioni – insieme a un gruppo di danza.

Sul palco: Davide Castiglia (violino), Tiziana Ferretti (voce e bodhrán), Francois Gobbi (basso), Maurizio Lumini (fisarmonica), Barbara Mortarini (flauti dolci, tin e low whistles) e Massimo Pirini (chitarra acustica e voce).

Al termine della serata il Comitato del Teatro Mariani offrirà al pubblico un brindisi conclusivo in perfetto stile irlandese: “Sláinte!”. L’ingresso è di 10 euro, con prenotazione consigliata (Francesca 333 2357975 - Enzo 333 5739172)