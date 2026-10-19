Musica, cioccolato e tradizioni: Riccione celebra il suo 104esimo compleanno

Musica, spettacoli, mostre e la maxi torta di Paolo Staccoli hanno animato il centro storico nel fine settimana

È stato un fine settimana speciale quello appena trascorso a Riccione, caratterizzato dalle celebrazioni per il 104esimo Compleanno della città come Comune autonomo. Una straordinaria affluenza di pubblico di ogni età, attratta dagli invitanti stand della festa più dolce dell’anno — “Ciocopaese”, che ha fatto da cornice ai festeggiamenti —, ha letteralmente invaso le vie e le piazze del borgo storico, in un'atmosfera calorosa salutata anche dal sole.

Sabato 17 ottobre, a fare da colonna sonora al compleanno sono stati i giovani cantautori della terza edizione della rassegna “Sogna Riccione Sogna”, calorosamente applauditi dal pubblico. Sul palco si sono alternati alcuni talenti del territorio: Davitralenuvole, che attraverso la musica condivide sogni, emozioni e pensieri per mostrarsi senza filtri e rivelare chi è davvero, la band Le Storie Di Lisa, con testi carichi di empatia e quotidianità, il cantautore e produttore riccionese Pietro Motta, con la sua proposta di cantautorato moderno ed evoluto già premiata a Deejay On Stage, la cantante riccionese Michelle (Michelle Lufo), nota al pubblico di X Factor, che ha portato in scena un’originale pop tech house in italiano tra sonorità eteree e ritmi elettronici.

Nel corso del pomeriggio la festa è entrata nel vivo con un momento dedicato alla tradizione e alla dolcezza: alla presenza della vicesindaca Sandra Villa, gli studenti dell’Istituto Alberghiero Savioli hanno distribuito alla cittadinanza lo speciale dessert monoporzione ideato appositamente per l’anniversario della città. Ad arricchire l’atmosfera è stata anche la sfilata itinerante in abiti d’epoca curata da Lady Camelot, che ha attraversato la folla incuriosita.

Con l’arrivo della sera, la sindaca Daniela Angelini e la presidente del comitato Riccione Paese Lina Danese sono salite sul palco di piazza Unità per salutare e ringraziare il numeroso pubblico presente. A fare da apripista al grande show serale sono stati i giovanissimi musicisti della band Different Soul con i grandi classici del rock, prima di lasciare la scena a una folla festante e scatenata con i Joe Dibrutto. Autentica macchina del tempo del ritmo e icone dell’intrattenimento dal vivo, i Joe Dibrutto hanno trascinato la piazza in una festa travolgente a colpi di disco music anni Settanta, regalando uno spettacolo ad alto impatto scenico tra groove irresistibili, look d’epoca e pura energia tutta da ballare.

Le celebrazioni per il Compleanno di Riccione sono proseguite ieri, domenica 18 ottobre, confermando una straordinaria partecipazione di pubblico per l'intera giornata. Tra gli appuntamenti più seguiti, la seconda tappa della rassegna “Sogna Riccione Sogna”, condotta da Simona Mulazzani e dedicata all'esibizione dei giovani allievi delle scuole di musica locali: Musicantiere, Giocamusica e l’Istituto musicale Gaspare Tirincanti.

Il momento clou delle celebrazioni si è tenuto con il tradizionale taglio della maxi torta di compleanno, creata per l’occasione dal Maestro pasticcere e cioccolatiere Paolo Staccoli e offerta in degustazione gratuita a tutta la cittadinanza per festeggiare insieme questo importante traguardo della comunità. A effettuare il taglio simbolico è stata la sindaca Daniela Angelini, affiancata dal presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi e dalla Giunta comunale.

Particolarmente apprezzati da cittadini e visitatori anche i momenti dedicati alla storia e alla cultura: in mattinata l’inaugurazione delle due mostre a Villa Franceschi — “Vissi d’arte. Da un sogno, una storia”, nata per celebrare il cinquantenario del Centro Arti Figurative attraverso le opere dei suoi protagonisti, e l'esposizione fotografica e multimediale “Liquida Riccione”, curata dagli studenti del Liceo artistico Volta-Fellini.

Nel pomeriggio si sono susseguiti il laboratorio didattico sulla produzione e decorazione della ceramica attraverso la sperimentazione delle tecniche e forme dell’Età del Bronzo, curato dagli archeologi Lorenzo Bonazzi e Andrea Tirincanti al Museo del Territorio, la visita guidata alla mostra fotografica “Riccione. Dall’album dei ricordi” allestita presso la Biblioteca comunale con suggestive immagini storiche della città (1920-1960), e la “Festa della Casa della Micia” al Parco della Resistenza, iniziativa nata dall’esperienza del gruppo della “Maratona del dialetto” e dedicata alla memoria cittadina, alle tradizioni e alla valorizzazione del dialetto come patrimonio culturale immateriale della comunità.



