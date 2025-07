Musica, danza, comicità: tutti gli eventi in programma nel weekend di Misano Adriatico

Portoverde fest, Friday night coi Moka Club, spettacoli comici e di danza nel weekend di Misano

Il programma degli eventi estivi di Misano Adriatico propone, ogni sera, un’occasione di divertimento.

Questa sera (giovedì 10 Luglio) si apre la rassegna musicale Portoverde Fest “Canzoni, Canzonette, Chansonnier…”. Per sette giovedì sera di luglio e agosto piazza Cristoforo Colombo farà da cornice ad una serie di concerti che celebreranno la canzone nelle sue varie forme. In acustico saranno omaggiati cantautori italiani, la canzone francese e la musica brasiliana. Si parte oggi, alle 21:30, con l’omaggio a Pino Daniele di Rossella Cappadone duo.

Domani sera, invece, torna l’appuntamento con Friday Night. A salire sul palco di Piazza della Repubblica saranno i Moka Club con il repertorio di musica dance che spazia dagli anni ’80 in avanti. A Portoverde, sempre alle 21:30, ci sarà lo spettacolo comico "Curvyssima" scritto e interpretato dall'attrice teatrale Stefissima, evento a cura dell’Associazione per La Difesa del Mare.

Sabato, in piazza Repubblica, torna il Varietà di First Animazione, mentre domenica, al Parco del Sole a Misano Brasile si torna a ballare con i maestri Andrea e Nicole in “A tutto ballo”.