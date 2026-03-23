Musica e solidarietà: il gran finale del festival di Riccione

Dal 15 al 22 marzo cori, orchestre e studenti hanno animato la città, raccogliendo fondi a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Si è conclusa ieri, domenica 22 marzo, la rassegna concertistica di beneficenza “Festival musicale delle realtà territoriali”, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica classica, lirica e corale. L’evento ha riunito circa 200 protagonisti del territorio, tra professionisti, alunni, cori e associazioni, uniti da un grande obiettivo: coniugare l’eccellenza musicale all’impegno sociale.

Un percorso di note e condivisione con un cuore pulsante: quest’anno, infatti, i fondi raccolti sono stati devoluti a favore di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). L’iniziativa, curata dall’Istituto Musicale di Riccione Gaspare Tirincanti con la direzione artistica di Gianmarco Mulazzani, è stata patrocinata e sostenuta dal Comune di Riccione.

Il Festival, iniziato il 15 marzo con il concerto conclusivo del concorso pianistico “Città di Riccione”, ha offerto una settimana di grande musica. Al Palazzo del Turismo si sono esibiti il coro Città di Riccione Women Ensemble diretto da Marco Galli, gli alunni della sezione musicale dell’Istituto Comprensivo Alighieri, la sezione musicale del Liceo Scientifico Einstein, il Mirò Saxophone Quartet, gli studenti dell’Istituto Musicale di Riccione e il pianista Massimiliano Rocchetta.

Il gran finale di ieri, domenica 22 marzo, ha visto protagonisti il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli, diretto da Marcello Mancini, e la MYO - Mondaino Youth Orchestra diretta da Michele Chiaretti, che hanno chiuso in bellezza una rassegna capace di unire talento, formazione e impegno sociale.

Presente alla serata finale la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa.

L’Istituto Musicale di Riccione ringrazia tutto lo staff dei volontari e il presentatore Massimo Amato per il prezioso contributo alla riuscita della manifestazione.