Spot con l’AI e musica: nasce a Rimini la piattaforma per i locali

Noro riunisce in un unico servizio programmazione musicale, gestione delle licenze e pubblicità audio per bar, ristoranti, hotel e negozi

Una piattaforma nata a Rimini che punta a mettere insieme musica commerciale, gestione delle licenze e comunicazione audio attraverso l’intelligenza artificiale. È Noro, progetto ideato da Stefano Savoretti insieme al Ceo Paolo Mazzacani e al cofondatore Denis Fabbri, rivolto in particolare a bar, ristoranti, hotel, negozi e altre attività aperte al pubblico. L'idea parte da una necessità concreta degli esercizi commerciali: gestire la musica diffusa nei propri spazi e, allo stesso tempo, utilizzare l'impianto audio anche per comunicare promozioni, iniziative ed eventi alla clientela. Il servizio propone un sistema integrato nel quale la programmazione musicale viene affiancata dalla possibilità di creare spot pubblicitari audio attraverso strumenti di intelligenza artificiale. I contenuti possono quindi essere inseriti all'interno della normale programmazione musicale dell'attività. Un ristorante, ad esempio, può utilizzare la piattaforma per la musica d'ambiente e inserire nella programmazione un messaggio relativo a una promozione, a un evento o a un nuovo servizio. Uno degli aspetti sui quali Noro concentra la propria proposta riguarda inoltre la gestione delle licenze musicali. Il modello prevede un'unica licenza per il servizio musicale, con un catalogo destinato all'utilizzo commerciale, concentrando in un solo interlocutore una gestione che può coinvolgere diversi soggetti nella filiera dei diritti. "Il problema che abbiamo cercato di risolvere riguarda innanzitutto la gestione delle licenze e della musica all'interno delle attività commerciali", spiegano i fondatori. "Abbiamo voluto creare un sistema nel quale la parte musicale e quella legata alla comunicazione potessero convivere all'interno della stessa piattaforma". La tecnologia viene sviluppata direttamente da Noro, mentre i contenuti musicali sono forniti attraverso partner specializzati. Il catalogo comprende playlist organizzate per generi e tipologie di attività, alle quali possono essere affiancati i contenuti pubblicitari realizzati attraverso l'AI. Il progetto è attualmente nella fase di sviluppo commerciale e conta circa dieci clienti attivi. L'obiettivo è ampliare progressivamente la presenza sul mercato italiano attraverso il contatto con associazioni di categoria, operatori del settore e realtà commerciali. Tra gli appuntamenti individuati per presentare il servizio agli operatori c'è anche Hospitality Day, manifestazione dedicata al mondo dell'ospitalità, dove Noro punta a sviluppare nuovi contatti commerciali. Il mercato di riferimento comprende tutte quelle attività nelle quali la musica rappresenta una componente abituale dell'esperienza del cliente: dalla ristorazione agli alberghi, fino ai negozi e agli altri esercizi aperti al pubblico.