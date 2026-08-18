Musica e stelle cadenti: successo a Casteldelci per la Corale "Cantori per Caso"

Il centro storico di Casteldelci si è acceso il 12 agosto con grande soddisfazione per gli organizzatori

Il 12 agosto nel centro storico di Casteldelci si è svolto un doppio concerto, la Corale "Cantori per Caso" si è esibita accompagnata da una pioggia di stelle cadenti. La Corale, diretta da Erica Olivieri, ha presentato in questa occasione il nuovo repertorio "The Best". L'evento si è tenuto, alla presenza di autorità civili e religiose, nella magica piazza San Nicolò, che per l'occasione ha assunto una veste totalmente nuova, piena di vita e gioia. Ogni posto era occupato e molte persone hanno ammirato lo spettacolo rimanendo in piedi. Al termine del concerto gli ospiti hanno potuto gustare il buffer offerto dagli organizzatori, che, soddisfatti della riuscita dell'evento, affermano: "Un doveroso ringraziamento va alla Direttrice Erica Olivieri, ai coristi, ai musicisti, agli sponsor, all'amministrazione comunale e a tutte quelle persone che con il loro impegno e sacrificio hanno contribuito alla realizzazione di questo magnifico evento."