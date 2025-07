Musica, fumetti e memoria: Novafeltria celebra Ivan Graziani con il Festival Maledette Malelingue

Ron e Filippo Graziani tra i protagonisti: "Il concerto sarà una festa per ricordare papà, suoneremo anche canzoni che gli piacevano"

In pochi anni Maledette Malelingue é diventato tra i Festival di riferimento nel panorama nazionale per gli eventi dedicati alla musica e all’arte grafica, in grado di richiamare nella cittadina dell’Alta Valmarecchia visitatori da tutta Italia nel ricordo di Ivan Graziani.

L’organizzazione promette che sarà un’edizione ricca di contenuti,“sarà una grande festa dedicata a Ivan in questo speciale anno dove avrebbe compiuto 80 anni che vogliamo condividere con tutti i suoi fans a Novafeltria, dove ha vissuto”.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, é nato nel 2022 in sinergia con la famiglia Graziani e organizzato da Proloco di Novafeltria, Amministrazione Comunale, Associazione Culturale Pigro, Consulta Giovani con il contributo della Regione Emilia Romagna e di numerosi sponsor.

"Celebreremo anche il patto di amicizia tra il Comune di Novafeltria e il Comune di Teramo, nel nome di Ivan Graziani. Ci teniamo molto al legame tra la nostra città, con il nostro festival Maledette Malelingue, e Teramo con il Pigro. Vogliamo celebrare la figura di questo cantautore che ha dato tanto alla musica italiana e al nostro territorio", spiega il sindaco Stefano Zanchini.

Tanto spazio alla musica ma anche al fumetto grazie alla collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, al direttore artistico Francesco Colafella per il Premio Nazionale “Il Disegnatore é libero” riservato a fumettisti, illustratori, disegnatori e il contributo di Wacom Europa.

Ron e Filippo Graziani protagonisti di Maledette Malelingue Festival 2025

Si parte sabato 12 luglio da piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria con l’inaugurazione della Mostra personale del fumettista Giuseppe Camuncoli, ospite internazionale del Premio, nell’oratorio di Santa Marina, per poi spostarsi alle ore 17.00 presso il Parco Ivan Graziani dove l’artista svelerà la sua opera permanente dedicata a Ivan alla presenza delle autorità, momento che inaugurerà il Festival. Successivamente, verranno premiati nell’Arena sul Fiume tre artisti emergenti tra i tanti che si sono candidati per il Premio Nazionale. Sarà presente nell’Arena la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia dove sarà possibile mostrare a professionisti il proprio portfolio o semplicemente ricevere indicazioni e consigli per intraprendere la professione di fumettista.

A partire dalle ore 18.00, nell’Arena sul Fiume, avranno inizio le esibizioni dei talenti emergenti candidati a “Il Tenco Ascolta” , il format di scouting ideato dal Club Tenco per chi desidera intraprendere la carriera di cantautore. Numerose sono le candidature arrivate da tutta Italia. Si esibiranno Cristiano Fattorini di Roma, la band Skelters di Catanzaro, Dirlinger da Tavullia, Jonnie da Torino.

Alle ore 21.30 l’atteso concerto del celebre cantautore Ron, amico e collega di Ivan Graziani, che porta a Novafeltria una tappa del suo tour “Al centro esatto della Musica” . La serata proseguirà fino a tarda notte con 360°, uno speciale dj set revival a cura di Simone Magi.

"Siamo estremamente felici di avere Ron con noi in questa edizione: stiamo cercando in tutte le edizioni di portare ospiti che hanno gravitato o nella musica o nella vita di papà, in questo caso in entrambe: è stata una scelta naturale invitarlo. Mi fa estremamente piacere: ho avuto modo anche io di incontrarlo molto volte ed è sempre stato un piacere, è sempre stato estremamente carino e gentile", racconta Filippo Graziani.

Domenica 13 luglio, alle ore 17.15 in prima nazionale, verrà presentato il libro “Ivan Graziani” di Federico Falcone .

Alle ore 18.00 la seconda tranche de “Il Tenco Ascolta” con Magma da Caltanisetta, Mancino dai Campi Flegrei e il trio Melty Groove da Torino.

A seguire la reunion del Coro voci bianche “Ivan Graziani” e musica live con Giantrabbit.

Alle ore 21.00 un sentito momento sul palco dello Stadio sul Fiume che vedrà firmare uno speciale accordo tra il Comune di Novafeltria e il Comune di Teramo alla presenza dei Sindaci Stefano Zanchini e Gianguido D’Alberto con la firma del Patto di Amicizia tra le due città, nel nome di Ivan Graziani.

La serata proseguirà con la festa portata sul palco dello stadio da Filippo e Tommy Graziani insieme ad altri grandi musicisti che li accompagneranno con “Ottanta, buon compleanno Ivan”.

"Il concerto sarà una festa: si cantano anche canzoni di gruppi che amava papà, questa è la novità. Si amplia il repertorio: mi sono immaginato quali canzoni avrei fatto se avessi avuto l'opportunità di organizzare una festa di compleanno per papà", rileva Filippo Graziani.

Maledette Malelingue Festival, anche le chitarre Wandré protagoniste

Nelle giornate di sabato e domenica saranno esposte nell’Arena sul Fiume le famose chitarre Wandré e oltre a poterle ammirare, ci sarà un test point per tutti gli appassionati. Tra le chitarre proposte, spiccheranno le chitarre suonate da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano a Sanremo e Eurovision.

Il liutaio Francesco Venturi nella sua postazione mostrerà l’arte di trasformare il legno in uno strumento musicale e presenterà per la prima volta in assoluto la chitarra dedicata a Ivan Graziani per il suo ottantesimo compleanno.

Entrambe le giornate dedicheranno uno spazio nell’arena sul Fiume a bambini e ragazzi curata da Gigaboom con laboratorio manga, giochi da tavolo e Pokemon Arena.

Sarà presente un’area dedicata al food & beverage con specialità locali e non solo e mercatino a tema.

Prevendite a prezzo ridotto attive fino al giorno precedente l’evento su www.liveticket.it/mmf oppure biglietto intero alle casse. Programma completo sulle pagine Facebook e Instagram Maledette Malelingue Festival.