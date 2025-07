“Musica senza Barriere” unisce generazioni: concerto alla CRA La Meridiana 2 di Bellaria

Applausi e commozione alla festa d’estate de Il Cigno

Nei giorni scorsi, in occasione della festa d’estate allestita alla Casa Residenza Anziani “La Meridiana 2” di Bellaria, si è conclusa la rassegna musicale “Musica senza Barriere” nelle CRA de Il Cigno. In platea, a portare i saluti della città, anche il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti e l’Assessore a welfare, salute e qualità della vita Ivan Monticelli.

Per il secondo anno consecutivo concerti di altissimo livello hanno allietato gli ospiti delle Case Residenze Anziani della Cooperativa, grazie all’orchestra giovanile Cherubini fondata dal Maestro Riccardo Muti.

Ieri - mercoledì 18 giugno - si è tenuto uno dei concerti per violino, viola e violoncello con le musiche di L. Van Beethoven e Čajkovskij alla Casa Residenza Anziani La Meridiana 2 di Bellaria Igea Marina, rivolto non solo agli ospiti della struttura ma anche alle loro famiglie, coinvolgendo l’intera Comunità.

Un progetto innovativo di grande qualità che vede nella musica uno strumento di socializzazione e di inclusione sociale.

“Per noi ospitare i giovani musicisti dell’orchestra Cherubini - afferma Annagrazia Giannini, Direttrice de Il Cigno - è stato un vero onore. Vogliamo ringraziare tutta l’organizzazione per aver portato musica di altissimo livello nelle nostre Case Residenze Anziani e aver dato l’opportunità ai nostri ospiti di poter trascorrere dei momenti di svago e serenità insieme ai loro famigliari. Credo che questa esperienza sia stata importante anche per i ragazzi che hanno conosciuto una realtà diversa e hanno potuto trascorrere una mattinata insieme ai nostri ospiti. La musica è diventata un momento di piacere e uno strumento per far incontrare generazioni diverse e metterle in connessione”.

All’organizzazione dell’evento ha contribuito in maniera preziosa anche la Pro loco di Bellaria.