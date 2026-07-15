Musica, spettacolo e sport internazionale: il grande weekend di Misano Adriatico
Tra il rombo del GT World Challenge e i concerti live
Entra nel vivo il cartellone degli eventi della settimana a Misano Adriatico, un programma che unisce musica dal vivo, animazione, ballo, grandi eventi e sport internaziona
le. Domani sera, alle 21.30, a Portoverde andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna musicale Portoverde Fest, che porterà sul palco di Piazzale Colombo la band I Molleggiati, protagonisti di uno spettacolo dedicato alla stagione rock di Adriano Celentano, tra musica, ironia e racconto.
Venerdì 17 luglio piazza Repubblica, nell’ambito dell’appuntamento di successo Friday Night, ospiterà la musica dance dei JBEES, mentre al Parco del Sole spazio alla Serata Family con la First Animazione. Sabato 18 luglio sarà ancora piazza Repubblica ad accogliere il Varietà firmato First Animazione.
Grande protagonista del fine settimana sarà anche il GT World Challenge Powered by AWS, in programma da venerdì 17 a domenica 19 luglio al Misano World Circuit, con un intenso programma di gare a cui si unirà lo spettacolo del nuovissimo evento Elektronfest, manifestazione dedicata alla musica elettronica che vedrà alternarsi sul palco Planet Funk, Dj Ralf, L3UM4S (il progetto musicale di Samuel dei Subsonica), Fresco e altri ancora.
A chiudere la settimana, domenica 19 luglio, sarà "A Tutto Ballo", al Parco del Sole di Misano Brasile, con i maestri Andrea e Nicole.