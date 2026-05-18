Mutonia torna in consiglio, il Pd: "È parte della nostra identità, basta polemiche sterili"

Donini: "Minoranza senza proposte, noi tuteliamo un valore trentennale"

“Domani (19 maggio, ndr) il consiglio comunale tornerà a pronunciarsi su una delle anime più belle di Santarcangelo, su Mutonia, un’esperienza unica, straordinaria che fa parlare di sé da oltre 3o anni in tutta Italia e anche al di fuori del Belpaese. Sarà una bella occasione per ribadire ancora una volta quanto siamo una comunità accogliente, aperta, inclusiva, una finestra sul mondo capace di assorbire e condividere dinamiche che vanno al di là delle mura cittadine. Ce lo dicono da anni in tantissimi da ogni latitudine e longitudine quando si parla della Mutoid Waste Company e del grande valore aggiunto non solo per il nostro territorio e lo hanno confermato e certificato ben 10 Enti e sei uffici chiamati a pronunciarsi in una Conferenza di Servizi richiesta dalla Regione Emilia Romagna. Per tutta questa serie di motivi, è veramente un peccato, ma purtroppo non ci sorprende più, l’atteggiamento dei gruppi di opposizione e il “benaltrismo” con cui i consiglieri di minoranza permeano la loro azione politica: si fa qualcosa per Mutonia e si doveva invece pensare alle scuole, si fanno interventi sulla scuola e bisognava invece tagliare l’erba, si potenzia il piano del verde e serviva altro. Polemiche sterili e fine a se stesse, mai veramente motivate e corredate di vere contro-proposte”. Così la segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini all’indomani dell’assise.

“La vera politica è altro, è la capacità di tenere insieme tutto e di occuparsi di tutti. Siamo orgogliosi di avere un Comune che ci permette di abitare in un territorio in cui quando si dice che non si lascia indietro nessuno, non si lascia indietro nessuno davvero. In cui l’Amministrazione difende fino in fondo e tutela ogni parte di città. Tutto quello che ci è proprio, ci appartiene e fa parte della nostra esperienza santarcangiolese. I Mutoid ne fanno parte da decenni e col tempo sono diventati una delle nostre anime più apprezzate e riconosciute. E lo resteranno a lungo. Ce lo dicono e ce lo chiedono tantissime persone e tanti enti deputati: questa esperienza che dura da più di 30 anni deve prosegua anche in futuro, ed è quello che noi vogliamo”.