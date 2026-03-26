Mutui 2026, Rimini tra le province più dinamiche in Emilia-Romagna

A livello provinciale, dopo Bologna, Rimini registra il secondo importo medio più alto con 147.711 euro richiesti nei primi due mesi

Secondo i dati dell’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, i primi due mesi del 2026 mostrano un trend positivo sul fronte dei mutui in Emilia-Romagna. L’importo medio richiesto nella regione è salito dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo 141.307 euro, mentre l’età media dei richiedenti è leggermente diminuita, passando dai 40 ai 39 anni.

Il valore medio degli immobili finanziati è sceso del 2%, arrivando a 203.815 euro, e il peso delle surroghe è diminuito dal 30,5% al 21%. Tra le tipologie di tasso, il fisso resta preferito, ma cresce in modo significativo la quota di richieste di tasso variabile o misto, passata in dodici mesi da meno dell’1% al 9%.

A livello provinciale, dopo Bologna, Rimini si conferma tra le province con importi medi più alti, con 147.711 euro richiesti nei primi due mesi del 2026, davanti a Modena (144.399 euro) e Ravenna (140.795 euro). Seguono Forlì-Cesena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza e Ferrara, quest’ultima con 117.233 euro di importo medio.

L’aumento dell’interesse per i mutui variabili è legato all’andamento dei tassi: secondo le simulazioni di Facile.it, per un finanziamento di 126.000 euro in 25 anni, il miglior tasso variabile online è 2,34%, con una rata iniziale di 555 euro, mentre il miglior tasso fisso parte da 3,15% e una rata di 607 euro.

Gli esperti sottolineano che non esiste una scelta universale tra tasso fisso e variabile: il primo garantisce certezza sulle rate, il secondo può offrire un risparmio iniziale, ma in contesti incerti come quello attuale il vantaggio potrebbe ridursi. La scelta deve essere personalizzata e, se possibile, supportata da un consulente esperto.