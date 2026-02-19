Mutui a Rimini, importi medi più alti della regione

Gennaio 2026: le richieste di mutuo nella provincia raggiungono 166.933 €, sopra la media regionale

Nel 2026 il mercato dei mutui continua a mostrare dinamiche simili a fine 2025: i mutui a tasso fisso a 20-30 anni registrano un TAN medio in crescita al 3,43%, mentre il variabile resta stabile al 2,65%, rappresentando oggi l’opzione più conveniente. In Emilia-Romagna, la durata media dei mutui a gennaio è di 25 anni e 4 mesi, leggermente superiore alla media nazionale, con importo medio richiesto pari a 149.700 €, inferiore ai 151.400 € italiani, e valore medio degli immobili di 221.200 €.

Nella provincia di Rimini emerge un dato significativo: l’importo medio richiesto per i mutui è il più alto della regione, con 166.933 €, a conferma di una maggiore propensione all’investimento nel territorio. I richiedenti riminesi seguono la tendenza regionale: età media di circa 38 anni e 4 mesi, e forte preferenza per il tasso fisso, che rappresenta il 92,4% delle richieste.

Secondo gli esperti di MutuiOnline.it, il tasso variabile può essere conveniente per chi accetta un certo rischio, mentre i mutui green offrono condizioni più favorevoli grazie all’efficienza energetica degli immobili. Rimini si conferma così tra le province emiliano-romagnole con maggiore capacità di accesso al credito per l’acquisto di immobili, con importi medi superiori a tutte le altre aree della regione.