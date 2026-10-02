Mutui, a Rimini richieste medie per 150 mila euro

A Rimini l’importo medio richiesto è di 150.321 euro, il secondo dato più alto in Emilia-Romagna; il valore medio degli immobili arriva a 237.627 euro

A settembre il tasso medio dei mutui a tasso fisso è salito al 3,53%, mentre il variabile si è attestato al 2,84%. Nonostante il vantaggio economico del variabile, in Emilia-Romagna continua a prevalere la scelta del tasso fisso.

Nei primi nove mesi del 2026, in provincia di Rimini l'importo medio richiesto per un mutuo è stato di 150.321 euro, secondo i dati dell'Osservatorio MutuiOnline.it. È il secondo valore più alto in Emilia-Romagna, dopo Bologna, e superiore alla media regionale di 147.996 euro.

Anche il valore medio degli immobili finanziati è tra i più elevati della regione: 237.627 euro, secondo solo ai 249.164 euro di Bologna. La durata media dei finanziamenti a Rimini è di 25 anni e 3 mesi, mentre l'età media dei richiedenti raggiunge 40 anni e 6 mesi, il dato più alto tra le province emiliano-romagnole.