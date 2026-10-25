A Ca' Fusino di Talamello Attraversò l'Adriatico in Sup, è il preparatore della giovane stella del Motocross: ora apre centro fitness

Thomas Amaduzzi, ex campione di Sup, ha scelto di investire in Alta Valmarecchia: ha aperto con la compagna Maddalena Busto un centro fitness

Un ex campione di Stand Up Paddle Sup, disciplina acquatica che si pratica in piedi su una tavola, utilizzando una pagaia per avanzare sull'acqua, ha deciso di investire in Alta Valmarecchia: Thomas Amaducci, originario di Villa Verucchio, otto anni fa ha iniziato a lavorare a Novafeltria come preparatore atletico, affittando uno spazio di 60 metri in via Saffi, in centro storico. A ottobre ha deciso di fare il passo successivo, aprendo un vero e proprio centro fitness di 260 metri quadrati a Ca' Fusino di Talamello, in via Monti: "Thomax e Maddi", attività che condivide con la sua compagna, Maddalena Busto.

Amaduzzi è esperto in allenamento funzionale (functional training): una disciplina motoria che allena non i singoli muscoli, ma "catene cinetiche complete", permettendo alla persona di mantenersi in forma e di migliorare la capacità del proprio corpo di svolgere i gesti della vita quotidiana e sportiva. La storia di Thomas, così, non è solo quella di un giovane imprenditore che investe nel territorio dell'entroterra, ma anche di un preparatore di atleti di diverse discipline, dal running al motocross: è lui a seguire la giovane stella del motocross locale, Asia Macini. Infine, lui stesso è stato sportivo di successo, in acqua, con il Sup. "Dai 27 ai 29 anni ho gareggiato come amatore, a 30 anni ho firmato il primo contratto atleta e ho gareggiato fino ai 33, vincendo oltre 30 gare in Italia e conquistando un terzo posto in Europa. Ho vinto due maratone di Sup a Lignano e tre consecutive sul lago Trasimeno", racconta Amaduzzi, che nel luglio 2018 è stato protagonista di una vera e propria impresa: attraversò infatti il Mare Adriatico percorrendo 133 km e 700 metri in 18 ore e 30 minuti. "Gli allenamenti erano sempre più duri, ma intanto ho iniziato la mia formazione professionale, confrontandomi e studiando con i pionieri dell'allenamento funzionale, acquisendo competenze uniche", racconta. Otto anni fa la decisione di avviare la sua attività professionale a Novafeltria, grazie alla spinta di un amico osteopata, Andrea Giannini. Poi il grande passo, aprire insieme alla compagna Maddalena un centro fitness che prende il nome dai loro soprannomi: "Thomax e Maddi". Maddalena è insegnante specializzata in Pilates Reformer Miofasciale, un particolare metodo di allenamento basato sul pilates: ma le particolarità di "Thomax e Maddi", come centro fitness, non si limitano alle specializzazioni dei due titolari. "La nostra struttura si vuole distinguere anche per l'avanguardia tecnologica, grazie a un innovativo sistema di climatizzazione e igiene con la ventilazione meccanica controllata, che garantisce ambienti costantemente disinfettati, purificati e controllati per la massima sicurezza di chi si allena: l'aria viene estratta e reinserita deumidificata e disinfettata", spiega Amaduzzi, che tiene a precisare: "Io non faccio palestra 'butta su' a caccia di clienti provvisori. Avrei lo spazio per lavorare con molte più persone di quelle che tengo, ma voglio avere massima cura per i clienti: ognuno ha la propria postazione e i propri attrezzi. Non lavoro a circuito facendo toccare i pesi a tutti, passando sopra il sudore degli altri. A fine lezione ognuno lascia le attrezzature dove le ha trovate, io pulisco e disinfetto anche il tappetino. I materiali della pavimentazione non sono riciclati, è una gomma vergine con una tecnologia antibatterica. In palestra ci si allena scalzi, le scarpe si lasciano all’ingresso così rimane tutto pulito, anche gli spogliatoi e le aree comuni", racconta. Con un'ultima precisazione: "Sono un pochino maniaco dell'igiene e della pulizia". Del resto, una persona che ha attraversato l'Adriatico in Sup non può certo fermarsi davanti a un tappetino da pulire.