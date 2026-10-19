Mutui, Rimini seconda in Emilia-Romagna per importi richiesti: la media supera i 150mila euro

A settembre il tasso fisso sale al 3,53%, contro il 2,84% del variabile

Rimini è seconda in Emilia-Romagna per importo medio dei mutui richiesti e valore degli immobili acquistati attraverso i finanziamenti. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it relativi ai primi nove mesi del 2026.

Nella provincia romagnola la richiesta media di finanziamento è di 150.321 euro, alle spalle soltanto di Bologna, che raggiunge i 164.200 euro. Anche il valore medio degli immobili colloca Rimini al secondo posto regionale, con 237.627 euro, contro i 249.164 euro di Bologna.

I mutuatari riminesi hanno in media 40 anni e 6 mesi, l’età più alta tra le province dell’Emilia-Romagna. La durata media dei finanziamenti è di 25 anni e 3 mesi.

Sul fronte dei tassi, a settembre il TAN medio dei mutui a tasso fisso con durata di 20 e 30 anni è salito al 3,53%, mentre quello dei variabili si è attestato al 2,84%. Rispetto a gennaio, l’aumento è rispettivamente di 11 e 17 punti base.

Il variabile resta quindi più conveniente, ma il divario tra le due soluzioni si è ridotto. Per un mutuo da 180mila euro in 20 anni, la rata media mensile è di 984 euro per il variabile e di 1.047 euro per il fisso, con una differenza di 63 euro al mese a favore del primo.

Nonostante il vantaggio economico del variabile, in Emilia-Romagna i richiedenti continuano a preferire il tasso fisso.