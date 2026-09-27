Myral Greco alla finale dei Mondiali Under 23: la triatleta riminese protagonista a Pontevedra

La triatleta, che gareggia per l’Albania, è stata a lungo nel gruppo di testa tra nuoto e ciclismo. Nel suo team anche il nutrizionista riminese Samuele Valentini

Ventesima posizione per Myral Greco alle Finals Under 23 delle World Triathlon Championship Series 2026, disputate a Pontevedra, in Spagna, sulla distanza olimpica: 1.500 metri a nuoto, 40 chilometri in bicicletta e 10 chilometri di corsa.

La triatleta riminese è uscita dall’acqua nelle prime posizioni, rimanendo poi al comando anche nella frazione ciclistica all’interno di un gruppo di circa dieci atlete. Un risultato che segna il ritorno di Greco ai massimi livelli internazionali.

Figlia di padre italiano e madre originaria di Lezhë, Myral gareggia per l’Albania. «Sono metà italiana e metà albanese», ha spiegato in passato, manifestando anche il desiderio di poter competere con entrambe le bandiere.

Dopo la gara, attraverso i social, Greco ha ringraziato il suo team e tutte le persone che l'hanno accompagnata nel percorso di ritorno alle competizioni di alto livello. Tra i professionisti al suo fianco c’è anche il nutrizionista sportivo riminese Samuele Valentini, che fa parte dello staff della triatleta insieme al coach Fabio Rast, al personal trainer Guido Bruscia, alla mental coach Paola Pagani e al fisioterapista Alberto Donati.

«Sono semplicemente felice e grata di essere tornata a gareggiare ai massimi livelli», ha scritto Greco. «Questo è solo l'inizio e sono entusiasta per ciò che verrà».